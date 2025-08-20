Українські спецпризначенці показали, як підірвали авто з російським генералом на Курщині

Сили спеціальних операцій оприлюднили відео та розполи деталі ураження автомобіля, в якому перебував генерал-лейтенант армії РФ Еседулла Абачев.

Подія відбулася в ніч на 17 серпня неподалік Рильська, у Курській області.

Реклама

Реклама

Удар по машині заступника командувача угруповання військ “Сєвєр” здійснив підрозділ UA_REG TEAM ССО. Абачев отримав тяжкі поранення — йому ампутували руку та ногу.

У ССО нагадали, що у 2023 році прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно Абачева. На початку повномасштабного вторгнення він керував так званим “2-м армійським корпусом народної міліції ЛНР” і віддавав накази обстрілювати населені пункти Луганської області.

Раніше ГУР повідомляло, що в ніч на 17 серпня українські сили атакували колону противника на трасі Рильськ – Хомутовка. Тоді ж стало відомо про серйозні поранення російського генерала.