Політика

Українські ракети здатні вражати цілі за 1500 км, – заявив Данилов.

2 Вересня 2023 12:21
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рнбо

Україна розробила власні ракети та безпілотники, що здатні вражати цілі у Росії, розташовані навіть на відстані 1000-1500 км, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов в ефірі Українського радіо.

“Громадянство зброї, яку застосовують по території Російської Федерації, – українське. Є два напрямки, які відпрацьовуються вже певний період часу. Це ракетна програма, яка була затверджена ще у 2020 році, щодо створення наших власних українських ракет, та використання безпілотних літальних апаратів, які дуже потужно сьогодні розгортаються у нашій країні із залученням великої кількості приватних компаній”, – зазначив він.

Данилов наголосив, що Україна атакує лише російські військові об’єкти.

“Ми атакуємо або заводи, або військові виробництва – компоненти, які вбивають наших дітей. Ми повинні покласти цьому край”, – заявив він.

Глава РНБО стверджує, що підриви нафтопереробних заводів чи інших об’єктів є справою рук російських партизанів, яких Україна не контролює.


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