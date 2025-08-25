Українців, яких повернули з російсько-грузинського кордону, відправили до ТЦК

В Одесі у територіальному центрі комплектування перебувають близько 40 чоловіків, яких раніше повернули з російсько-грузинського кордону. Частину з них вже відпустили, однак більшість і досі залишаються в ТЦК.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” повідомила юридична радниця організації «Захист в’язнів України» Ганна Скрипка.

Реклама

Реклама

За її словами, з Грузії до України повернули 65 осіб, серед них 10 жінок. Усіх доставили до однієї з одеських лікарень 22 серпня, де вони пройшли медичний огляд. Після цього чоловіків перевели до ТЦК.

“Ті хлопці, які вийшли з ТЦК, кажуть, що проходять ВЛК і самі не знають, чи їх відпустять”, — розповіла Скрипка.

Вона нагадала, що за законом у чоловіків є сім днів, щоб стати на військовий облік після повернення в Україну, тоді як у цій ситуації минуло лише два дні.

“Мені дали папір, що я знятий з розшуку, хоча я не розумію, як взагалі там опинився, якщо перебував за кордоном. Решта залишилися в ТЦК. Здається, їх відправлять кудись у навчальний центр”, — розповів один із чоловіків, Іван Сонцев з Кам’янського.

22 серпня до України повернули 65 людей, які перебували у буферній зоні на російсько-грузинському кордоні “Даріалі”.

Росія направляє до російсько-грузинського кордону українців, які спочатку були засуджені та увʼязнені на територіях України, які тимчасово окупувала Росія. РФ примусово перемістила українців із території України у власні колонії, а після відбуття ними строку — депортувала з країни.