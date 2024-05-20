Політика

Україна усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, – секретар РНБО

20 Травня 2024 16:00
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війна, рнбо
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко / Фото: РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна чітко усвідомлює, що війна з Росією закінчиться переговорами. Але це має бути не перемир’я, а стійкий мир на десятиліття.

Про це Литвиненко сказав під час звернення до учасників Форуму регіону Балтійського моря: “НАТО 2024 і Арктична Європа”.

“Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. І тому була підготовлена і просувається формула миру президента Зеленського. Наша позиція дуже проста і переконаний, вона буде підтримана учасниками Саміту миру у Швейцарії у червні 2024 року”, – сказав Литвиненко.

Секретар РНБО відзначив, що ситуація на фронті “є вкрай складною, але далеко не катастрофічною”. Українські війська продовжують важкі бої, поки росіяни б’ють з повітря по критичній інфраструктурі. За словами Литвиненка, це можна зупинити, але Україні потрібна сучасна зброя, насамперед ППО і боєприпаси.

“Якщо сьогодні ви не знайдете зброю для України, завтра будете шукати її для себе. І що, думаю, важливіше для вас, то вмирати будуть ваші солдати. Як наразі вмирають кращі сини і доньки України”, — сказав він.


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