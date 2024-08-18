Політика

Україна не бачить змін на кордоні з Білоруссю
18 Серпня 2024 16:53
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дпсу, лукашенко
Військовий парад на честь 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні в Мінську. 9 травня 2020 року / Фото AP

Як повідомив представник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко в коментарі «Українській правді», українські прикордонники не спостерігають збільшення кількості техніки або особового складу білоруських військ біля кордону з Україною.

Демченко зазначив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує нагнітати інформаційну обстановку агресивними заявами, які не відповідають дійсності.

“Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь – без змін. Як бачимо, риторика Лукашенка також не змінюється, постійно нагнітаючи ситуацію з регулярною періодичністю на догоду країні-терористці, – сказав Демченко. – Ми не спостерігаємо зараз збільшення техніки або особового складу білоруських підрозділів біля нашого кордону».

Раніше Міністерство закордонних справ Білорусі випустило спеціальну заяву, присвячену наступу української армії на Курську область. У ній сказано, що «такі дії» української сторони «ведуть до ескалації і лише віддаляють перспективи припинення конфлікту, до чого незмінно закликає білоруська сторона».

А Міністерство оборони Білорусі повідомило про висунення танків до кордону з Україною і опублікувало у своєму телеграм-каналі хвилинний ролик без закадрового коментаря, на якому десь у лісовій місцевості білоруські танки спочатку маневрують, а потім вантажаться на залізничні вагони-платформи.


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Україна не бачить змін на кордоні з Білоруссю
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