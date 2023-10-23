Угорщина знову блокує транш ЄС на військову допомогу Україні

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу вкотре не змогли домовитись про виділення траншу у 500 млн євро з Європейського фонду миру для військової допомоги України.

Про це повідомив журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк.

Він повідомив, що домовленість щодо восьмого траншу Україні у 500 млн євро з Європейського фонду миру вкотре не вдалось досягти через позицію Угорщини.

Зазначимо, що раніше Угорщина блокувала це рішення, адже Україна внесла OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

“Угорський OTP Bank прибрали з чорного списку компаній, які продовжують працювати в Росії, але Будапешт хоче юридичних гарантій, що це рішення постійне”, – написав Йозвяк.