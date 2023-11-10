Угорщина стала 10-м закордонним ринком “Нової пошти”

Група компаній “Нова пошта” запустила перше відділення Nova Post в Угорщині, в її столиці Будапешті, ця країна стала десятим зарубіжним ринком, на який вийшла група, йдеться в її пресрелізі.

“Відділення Nova Post у Будапешті – унікальне, тому що тут можна не лише отримати послуги зі швидкої доставки. Це одночасно і коворкінг для української спільноти”, – повідомив співвласник “Нової пошти” В’ячеслав Климов.

Передбачається, що в коворкінгу можна буде також вивчати мову, відвідувати кваліфікаційні курси, тренінги та лекції.

Згідно з пресрелізом групи, відділення працює сім днів на тиждень, клієнти можуть отримувати та відправляти до України документи, посилки і вантажі до 100 кг.

Вартість доставки з України до Угорщини становить: 250 грн за документи, а також 400 грн, 600 грн і 1,2 тис. грн за посилки до 2 кг, 10 кг і 30 кг відповідно. При відправленні посилки від 30 до 100 кг оплачується 40 грн за кожен кілограм.

Зазначається, що термін доставки з України до Угорщини – від 5 днів.

Крім того, на території Угорщини діє послуга виклику кур’єра через “Нову пошту”. Доставка кур’єром оплачується додатково: 100 грн для відправок до 30 кг або 250 грн за кожні 100 кг, уточнено в пресрелізі.