Удар авіабомбами по Харкову: Що відомо

Вдень 30 серпня російські окупаційні війська завдали авіаційних ударів по Харкову. Ворог здійснив п’ять авіаційних обстрілів боєприпасами УМПБ Д-30 по різним районом Харкова.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, в результаті ударів загинули п‘ятеро людей, серед них — дівчина 14 років. Також є інформація про 47 поранених цивільних людей.

20 травмованих людей перебувають тяжкому чи вкрай тяжкому стані. Є постраждалі з ампутаціями.

Ворог влучив у 5 локацій в Харкові:

Індустріальний район, 12-поверховий будинок. Пошкоджено 5 автомобілів. Три людини загинули. На верхніх поверхах будинку, де будо влучання, можуть перебувати люди — щонайменше одна жінка. Є ризик руйнування будинку.

Центральна частина міста. Влучання в землю, загоряння трави.

Індустріальний район. Загинула неповнолітня. 4 постраждалих.

Слобідський район. Влучання в складську будівлю. 2 потерпілих

Слобідський район. Пошкоджено три будинки. Постраждали 6 людей.

Мер Ігор Терехов повідомив, що електропостачання, яке було припинене внаслідок обстрілу в деяких районах, вже практично повністю вдалося відновити.