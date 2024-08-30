Кримінал

Удар авіабомбами по Харкову: Що відомо
30 Серпня 2024 17:46
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Вдень 30 серпня російські окупаційні війська завдали авіаційних ударів по Харкову. Ворог здійснив п’ять авіаційних обстрілів боєприпасами УМПБ Д-30 по різним районом Харкова.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, в результаті ударів загинули п‘ятеро людей, серед них — дівчина 14 років. Також є інформація про 47 поранених цивільних людей. 

20 травмованих людей перебувають тяжкому чи вкрай тяжкому стані.  Є постраждалі з ампутаціями.

Ворог влучив у 5 локацій в Харкові:

  • Індустріальний район, 12-поверховий будинок. Пошкоджено 5 автомобілів. Три людини загинули. На верхніх поверхах будинку, де будо влучання, можуть перебувати люди — щонайменше одна жінка.  Є ризик руйнування будинку.
  • Центральна частина міста. Влучання в землю, загоряння трави. 
  • Індустріальний район. Загинула неповнолітня. 4 постраждалих.
  • Слобідський район. Влучання в складську будівлю. 2 потерпілих
  • Слобідський район. Пошкоджено три будинки. Постраждали 6 людей.

Мер Ігор Терехов повідомив, що електропостачання, яке було припинене внаслідок обстрілу в деяких районах, вже практично повністю вдалося відновити.

Наслідки обстрілу Харкова / Фото: Харківська ОВА

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