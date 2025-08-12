У ЗСУ спростували інформацію про прорив окупантів на Покровському напрямку

Українські військові спростували інформацію про нібито прорив російських військ на одній із ділянок фронту на сході України. У ЗСУ пояснили, що йдеться про проникнення невеликих груп окупантів, які не контролюють зазначені території.

Про це повідомив речник ОСУВ “Дніпро” підполковник Віктор Трегубов.

“Протягом останньої доби на різних інформаційних ресурсах з’явилася інформація про нібито прорив російських військ на одній із ділянок фронту на сході України. Ця інформація не є достовірною та не відображає реальних фактів”, — йдеться у повідомленні.

Наразі росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони. Поблизу Добропілля невелика ворожа група обійшла українські позиції та спробувала заховатися у нашому тилу, однак Сили оборони дають окупантам відсіч.

“Треба розуміти, що це малі групи по декілька осіб. Їхня присутність фіксується, і тому на мапах з відкритих джерел здається, що росіяни просунулись там останній раз лунало, здається, 12 км. Але треба розуміти, що вони не взяли цю територію під контроль, туди пробилась тільки мала група росіян”, — пояснив військовий.

Подібна ситуація з малою групою сталася тиждень тому у Покровську, однак ворог зазнав поразки.