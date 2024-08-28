У річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії зі сторони РФ

В річці Десна та її затоках виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.

Про це повідомив Вишгородський міський голова Олексій Момот.

На позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняли рішення заборонити купання та вилов риби у річці Десна.

“КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНИТИ всьому підпорядкованому о/с купатись, переплавлятись, рибалити в Десні та її затоках! До отримання безпечних показників від екологів”, – йдеться у заяві.