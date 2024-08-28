Суспільство

У річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії зі сторони РФ
28 Серпня 2024 16:58
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екологія
Річка Десна / Фото з відкритих джерел

В річці Десна та її затоках виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.

Про це повідомив Вишгородський міський голова Олексій Момот.

На позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняли рішення заборонити купання та вилов риби у річці Десна.

“КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНИТИ всьому підпорядкованому о/с купатись, переплавлятись, рибалити в Десні та її затоках! До отримання безпечних показників від екологів”, – йдеться у заяві.


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