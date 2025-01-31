У Німеччині засудили до довічного ув’язнення вбивцю 9-річної українки

У Німеччині до довічного ув’язнення засудили 37-річного громадянина Молдови за вбивство дев’ятирічної українки Валерії. Як повідомляє RFI, чоловік скоїв злочин, керуючись бажанням помститися її матері після розриву стосунків.

На суді підсудний не виявив жодного каяття, використавши своє останнє слово для звинувачення матері дівчинки у брехні.

На засіданні був присутній батько Валерії, він розлучився із матір’ю доньки 2023 року та служить у Силах оборони України. Чоловік проїхав близько 2000 кілометрів, щоб подивитися в очі підсудному. За його словами, суд має призначити максимально можливе покарання.

Трагедія сталася в червні 2024 року в містечку Дебельн (федеральна земля Саксонія). Валерія зникла дорогою до школи, а її тіло знайшли через тиждень у лісі за чотири кілометри від дому.