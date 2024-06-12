Кримінал

Німецька поліція підтвердила смерть 9-річної українки Валерії
12 Червня 2024 15:34
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німеччина
Валерія Гудзенко / Фото з Facebook Віри Коновалової

Німецька поліція підтвердила, що тіло, яке нещодавно знайшли в лісі неподалік міста Дебельн у Саксонії, належить зниклій 9-річній українці.

Про це повідомляє німецька газета Sächsische Zeitung.

За даними слідства, Валерія стала жертвою злочину, але правоохоронці виключають сексуальне насильство.

Правоохоронці розслідують справу у як вбивство або ненавмисне вбивство. Наразі розслідування зосереджене на колі спілкування родини дівчинки, проте підозрюваних і затриманих досі немає.

Валерія приїхала до Німеччини у 2022 році. За даними німецьких ЗМІ, її батьки розлучені, а батько воює на сході України.


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