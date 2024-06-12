Німецька поліція підтвердила смерть 9-річної українки Валерії

Німецька поліція підтвердила, що тіло, яке нещодавно знайшли в лісі неподалік міста Дебельн у Саксонії, належить зниклій 9-річній українці.

Про це повідомляє німецька газета Sächsische Zeitung.

За даними слідства, Валерія стала жертвою злочину, але правоохоронці виключають сексуальне насильство.

Правоохоронці розслідують справу у як вбивство або ненавмисне вбивство. Наразі розслідування зосереджене на колі спілкування родини дівчинки, проте підозрюваних і затриманих досі немає.

Валерія приїхала до Німеччини у 2022 році. За даними німецьких ЗМІ, її батьки розлучені, а батько воює на сході України.