У Навроцького спростували чутки про відключення Польщею Starlink для України

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про соцвиплати для українців, після чого з’явилися побоювання, що це торкнеться й фінансування Starlink. В Офісі президента Польщі запевнили: інтернет-сервіс продовжить працювати, оскільки його оплата закріплена чинним законодавством.

Про це керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький написав у соцмережі Х.

Реклама

Реклама

За словами Богуцького, вето глави держави не вплине на роботу Starlink в Україні, адже витрати на інтернет-з’єднання фінансуються за чинним законом, і президентський законопроєкт, поданий до Сейму, збереже цю норму.

“Достатньо у вересні ефективно пройти цю президентську ініціативу в парламенті”, — зазначив Богуцький.

Посадовець також наголосив, що підтримка зберігання даних української адміністрації у безпечному місці залишається чинною.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт, який передбачав виплати та безплатне медичне обслуговування безробітним українцям, а також продовження тимчасового захисту до березня наступного року. Після цього міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що через це рішення Польща не зможе оплачувати роботу переданих Україні терміналів Starlink.