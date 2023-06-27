У Маріуполі людей викидають з власних квартир, якщо вони не можуть довести право власності

В окупованому Маріуполі росіяни почали викидати з уцилілих квартир законих власників, якщо вони не можуть довесту росіянам право власності документами.
Про це повідомляє радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко в Telegram.
“У Маріуполі почали викидати з уцилілих квартир законих власників, якщо вони не можуть довесту росіянам право власності документами.
По-простому, якщо в тебе згоріли документи, а в квартиру хочуть заселитись цивільні або військові окупанти, то життя безхатьки тебе гарантовано. Ось так – речі на вулицю, людей в нікуди.”