На Київщині ТЦК з поліцією газом та вогнем намагалися “викурити” чоловіка з автівки

Міністерство оборони України засудило дії військовослужбовців, які стали учасниками інциденту у Вишгороді, де військовослужбовці ТЦК разом із поліцією використали сльозогінний газ і підпалили двері авто.

На записі видно, як кілька чоловіків у військовій формі та поліцейські намагалися відчинити передні дверцята хетчбека, однак після невдалих спроб вдалися до використання газу та підпалу.

Схоже вони намагалися запустити газ у салон, або розбризкати його на гумовий утеплювач дверей, щоб, підпаливши, отримати доступ до салону.

Міноборони заявило, що такі дії є неприпустимими, оскільки суперечать законодавству та принципам служби. У відомстві наголосили на важливості притягнення винних до відповідальності, підкресливши, що подібні інциденти підривають довіру до Збройних сил.

Доповнено: Поліцейських, які потрапили на відео з інцидентом у Вишгороді, відсторонили, – повідомили в поліції Київської області

“Керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських”, – додали там.