На Київщині ТЦК з поліцією газом та вогнем намагалися “викурити” чоловіка з автівки

Міністерство оборони України засудило дії військовослужбовців, які стали учасниками інциденту у Вишгороді, де військовослужбовці ТЦК разом із поліцією використали сльозогінний газ і підпалили двері авто.
На записі видно, як кілька чоловіків у військовій формі та поліцейські намагалися відчинити передні дверцята хетчбека, однак після невдалих спроб вдалися до використання газу та підпалу.
Схоже вони намагалися запустити газ у салон, або розбризкати його на гумовий утеплювач дверей, щоб, підпаливши, отримати доступ до салону.
Міноборони заявило, що такі дії є неприпустимими, оскільки суперечать законодавству та принципам служби. У відомстві наголосили на важливості притягнення винних до відповідальності, підкресливши, що подібні інциденти підривають довіру до Збройних сил.
Доповнено: Поліцейських, які потрапили на відео з інцидентом у Вишгороді, відсторонили, – повідомили в поліції Київської області
“Керівництво поліції Київщини ініціювало проведення службового розслідування, аби надати правову оцінку діям поліцейських”, – додали там.
Представники ТЦК та поліції на Київщині намагалися "викурити" газом водія і підпалювали його авто— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 19, 2024
відео з соцмереж pic.twitter.com/Khy1Xrh0s4