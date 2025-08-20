У Костянтинівці припинили роботу всі відділення “Укрпошти”

“Укрпошта” повідомила про закриття своїх відділень у Костянтинівці Донецької області. Причиною стали постійні обстріли, які роблять перебування у місті надто небезпечним.
Про це компанія повідомила у соцмережах.
«Болісно про це говорити, проте сьогодні ми закриваємо наші відділення в Костянтинівці. Зараз занадто небезпечно, тож аби вберегти життя наших людей (усіх наших людей — і колег, і клієнтів), змушені”, — пояснили в “Укрпошті”.
Найближчі працюючі відділення розташовані у Дружківці та Олексієво-Дружківці. Також клієнтів чекають у Добропіллі.
У “Укрпошті” підкреслили, що щодня аналізують безпекову ситуацію, щоб вчасно реагувати на зміни.