У Костянтинівці припинили роботу всі відділення “Укрпошти”

“Укрпошта” повідомила про закриття своїх відділень у Костянтинівці Донецької області. Причиною стали постійні обстріли, які роблять перебування у місті надто небезпечним.

Про це компанія повідомила у соцмережах.

«Болісно про це говорити, проте сьогодні ми закриваємо наші відділення в Костянтинівці. Зараз занадто небезпечно, тож аби вберегти життя наших людей (усіх наших людей — і колег, і клієнтів), змушені”, — пояснили в “Укрпошті”.

Найближчі працюючі відділення розташовані у Дружківці та Олексієво-Дружківці. Також клієнтів чекають у Добропіллі.

У “Укрпошті” підкреслили, що щодня аналізують безпекову ситуацію, щоб вчасно реагувати на зміни.