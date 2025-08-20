        Суспільство

        У Костянтинівці припинили роботу всі відділення “Укрпошти”

        Федір Олексієв
        20 Серпня 2025 13:31
        Наслідки російських авіаударів по Костянтинівці / Фото: Сергій Горбунов / Facebook
        “Укрпошта” повідомила про закриття своїх відділень у Костянтинівці Донецької області. Причиною стали постійні обстріли, які роблять перебування у місті надто небезпечним.

        Про це компанія повідомила у соцмережах.

        «Болісно про це говорити, проте сьогодні ми закриваємо наші відділення в Костянтинівці. Зараз занадто небезпечно, тож аби вберегти життя наших людей (усіх наших людей — і колег, і клієнтів), змушені”, — пояснили в “Укрпошті”.

        Найближчі працюючі відділення розташовані у Дружківці та Олексієво-Дружківці. Також клієнтів чекають у Добропіллі.

        У “Укрпошті” підкреслили, що щодня аналізують безпекову ситуацію, щоб вчасно реагувати на зміни.


