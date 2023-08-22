Кримінал

У Харкові судитимуть чоловіка, який у Telegram повідомляв, де роздають повістки

22 Серпня 2023 12:45
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мобілізація

У Московському райсуді Харкова слухатимуть справу 41-річного чоловіка, якого обвинувачують в тому, що він у групі в Telegram повідомляв, де проводять мобілізаційні заходи.

За версією прокуратури, діяльність харків’янина “створювала передумови для того, щоб військовозобов’язані громадяни України могли уникнути призову на військову службу”.

“У публікаціях, розміщених адміністраторами каналу, містились дані щодо місць розташування співробітників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, повідомлялась інформація про час фактичного проведення мобілізаційних заходів. Пости супроводжувались фотографіями й відео, на яких зображені військовослужбовці ТЦК та СП”, — сказано у повідомленні прокуратури.

Чоловіка підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.


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