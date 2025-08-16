        Кримінал

        У Харкові чоловік напав на поліцейського та військових ТЦК

        Віктор Алєксєєв
        16 Серпня 2025 12:56
        У Харкові поліція затримала чоловіка, який скоїв напад на поліцейського та військових РТЦК та СП / Фото Нацполіція
        У Харкові поліція затримала чоловіка, який скоїв напад на поліцейського та військових РТЦК та СП / Фото Нацполіція

        14 серпня близько 22:30 поблизу тролейбусної зупинки у місті Харків невідомий під час перевірки у нього військово-облікових документів наніс дільничному офіцеру поліції та військовослужбовцям РТЦК та СП ножові поранення. Після чого з місця пригоди втік.

        Про це повідомляє поліція Харківської області.

        За результатами проведення оперативно-розшукових заходів працівниками поліції встановлено особу нападника. Ним виявився 36-річний мешканець селища Солоницівка Харківського району.

        Чоловіку повідомлено про підозру у вчинені злочину, йому загрожує довічне позбавлення волі. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.


