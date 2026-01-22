У Харкові чоловік із психічним розладом по-звірячому розправився з сусідкою

В одному з будинків Салтівського району у Харкові у власній квартирі виявили тіло 63-річної жінки, яка три дні поспіль не виходила на зв’язок. Потерпілу з численними ножовими пораненнями голови знайшли родичі.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними правоохоронців, трагедія сталась у середині січня. 32-річний чоловік прийшов до квартири своєї 63-річної сусідки й між ними виник побутовий конфлікт.

Реклама

Реклама

“Під час суперечки чоловік схопив молоток і наніс пенсіонерці щонайменше шести ударів по голові, від чого та впала на підлогу. Бажаючи завдати жінці особливих мук, нападник почав різати її шию ножем, а надалі — вирізав око та відрізав частину вуха. Від отриманих ушкоджень потерпіла померла на місці”, — розповіли в прокуратурі.

Тіло загиблої виявила її родичка, яка і викликала поліцію. Правоохоронці затримали нападника “по гарячих слідах”. За даними поліції, 32-річний сусід загиблої має психічний розлад.

“Напередодні вбивства він приходив до сусідки та намагався вибити вхідні двері, бо вважав, що вона вживає наркотичні засоби. Наступного дня нападник повернувся знов вже з молотком та почав вибивати вхідні двері. Потрапивши до квартири, він побачив на кухні жінку та завдав їй декількох ударів молотком по голові. За словами затриманого, що відбувалося далі – він не пам’ятає і прийшов до тями вже у себе у квартирі”, – розповіли в поліції.

Попри те, що затриманий надає плутані показання, свою провину у скоєнні злочину він не заперечує

Відкрито кримінальне провадження за п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство вчинене з особливою жорстокістю) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення. Прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.