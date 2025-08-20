Туск заявив, що переговори між Зеленським, Трампом і Путіним краще проводити не в Будапешті

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що для нових переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України слід обрати інше місце, а не угорську столицю.

“Будапешт? Не всі можуть це пам’ятати, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії від США, Росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце”, — написав Туск.

Його заява пролунала після повідомлень ЗМІ, що адміністрація президента США розглядає можливість проведення у Будапешті зустрічі між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

У 1994 році Київ відмовився від третього за величиною ядерного арсеналу у світі, підписавши Будапештський меморандум. Натомість США, Велика Британія та Росія надали Україні гарантії суверенітету й територіальної цілісності. У 2014 році Москва порушила цей документ, окупувавши Крим, а Вашингтон і Лондон не виконали взятих на себе зобов’язань.