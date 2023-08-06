Політика

Труднощі перекладу: Пєсков зрікся своїх слів про 90% підтримки Путіна

6 Серпня 2023 19:15
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пєсков, путін

Як повідомив кремлівський спікер Дмитро Пєсков виданню «Підйом», його слова про те, що “… президентські вибори [у Росії] — це не зовсім демократія, це дорога бюрократія. Путіна буде переобрано з більш ніж 90 відсотками голосів”, були передані некоректно.

«Абсолютно, журналіст The New York Times некоректно це передає. Було питання з його боку про вибори та про те, хто обиратиметься. Відповідь була такою: рівень консолідації суспільства навколо президента [Путіна] абсолютно безпрецедентний і вже зараз можна з упевненістю сказати, що якщо Путін висуватиметься, його буде переобрано з величезною перевагою, жодних сумнівів немає. Але вибори є демократією, сам президент про це говорив у своєму Посланні. Хоча, з іншого боку, вони коштують великих грошей, ясно наперед, що Путіна буде переобрано з величезною перевагою. Ось, про що йшлося. А [опублікована цитата] це, звичайно, неправильна передача».


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