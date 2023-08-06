Політика

Пєсков обіцяє, що Путіна переоберуть із результатом понад 90% голосів

6 Серпня 2023 17:31
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росія, путін

На президентських виборах 2024 року у Росії понад 90% голосів буде подано за переобрання Володимира Путіна. Про це у бесіді з газетою The New York Times заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

«Наші президентські вибори – це не зовсім демократія, це дорога бюрократія. Путіна буде переобрано наступного року з більш ніж 90 відсотками голосів», — сказав представник Кремля.

Також він дав коментарі щодо перспектив російсько-української війни. За словами Пєскова, наразі немає підстав для підписання угоди і в найближчому майбутньому Росія продовжуватиме «спецоперацію».

На запитання, чи прагне Росія захопити більше українських територій, крім чотирьох анексованих областей, він відповів: «Ні. Ми просто хочемо контролювати всі ті землі, які зараз записані у нашій Конституції як наші».

Після анексії українських територій у Конституції РФ до списку російських регіонів включили самопроголошені Донецьку та Луганську народні республіки, а також окуповані частини Херсонської та Запорізької областей.


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