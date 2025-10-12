Трамп знову розгойдав крипторинок: один пост — і біткоїн стрибнув на тисячі доларів

Один допис Дональда Трампа у соцмережі спричинив різкий розворот на крипторинку. Після того як президент США написав, що “все буде добре з Китаєм” і що Америка “хоче допомогти, а не нашкодити”, вартість біткоїна за кілька годин зросла більш ніж на 6%, перевищивши позначку $114 тисяч.

Двома днями раніше ринок обвалився після оголошення Трампом 100% тарифів на імпорт китайських товарів. За даними CoinGlass, за добу ліквідовано позицій трейдерів на понад $19 мільярдів, а біткоїн упав до приблизно $104 тисяч.

Нова заява Трампа заспокоїла інвесторів і викликала короткострокове ралі криптовалют. Ефір піднявся на 5%, а загальна капіталізація ринку знову перевищила $2,2 трильйона, свідчать дані CoinMarketCap.

Аналітики вважають, що президент США фактично продемонстрував, наскільки сильно його публічні заяви можуть впливати на децентралізований фінансовий ринок. “Трамп діє як каталізатор емоцій. Один його твіт здатен зрушити ціни швидше, ніж будь-які макроекономічні новини”, — йдеться у звіті Cointelegraph.

Раніше Трамп називав криптовалюту “небезпечною бульбашкою”, але з початку своєї кампанії активно використовує її як інструмент публічної політики, часто провокуючи коливання ринку.