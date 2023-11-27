Сили ППО збили вже 15 російських “Кинджалів”

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українська ППО збила вже 15 російських гіперзвукових аеробалістичних ракет “Кинджал”.

Про це полковник повідомив у інтерв’ю “Новинарні“.

“Зараз ми вже маємо 15 збитих “Кинджалів”. Плюс ще десятки збитих балістичних ракет, які летіли на Київ. Patriot себе показав”, — розповів Ігнат.

Представник ПС підкреслив, що “Patriot — передусім ракета проти балістики”.

“Це надзвичайно серйозна технологія. Тільки лобове зіткнення гарантує збиття балістичної ракети, й усе це робиться без втручання людини. Наші люди з бойовим досвідом збиття “Кинджалів” стануть наставниками не тільки для наших курсантів, а, можливо, й для іноземців. Бо ніхто у світі з Patriot ще не збивав “Кинджал”, — пояснив полковник.

Ігнат наголосив, що вкрай важливо змінювати радянську техніку на сучасну.

“Для того, щоб захиститися зараз від балістики, потрібно мати наземні системи, із сучасними ракетами, як у Patriot, який довів, що він збиває “Кинджали”. Вперше це сталося 4 травня”, — додав речник ПС.