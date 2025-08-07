        Суспільство

        Сили оборони пошкодили один із аеродромів, звідки РФ запускає “шахеди”

        Федір Олексієв
        7 Серпня 2025 12:58
        Супутниковий знімок російського аеродрому “Приморсько-Ахтарськ” / CyberBoroshno
        Супутниковий знімок російського аеродрому "Приморсько-Ахтарськ" / CyberBoroshno

        Супутникові знімки підтвердили ураження інфраструктури російського аеродрому “Приморско-Ахтарськ”, звідки запускають дрони-камікадзе.

        Про це повідомив український geoint-проєкт “Кіберборошно”.

        За даними аналітиків, внаслідок атаки БПЛА в ніч проти 2 серпня були знищені три споруди для зберігання “Shahed”, а також комплекс, де зберігали та готували авіаційні засоби ураження.

        Крім того, на різних ділянках території аеродрому зафіксовано осередки займання та незвичну активність у зоні одного з пускових майданчиків для БПЛА.

        Аеродром “Приморско-Ахтарск” штатно використовується російською тактичною авіацією. Проте з нарощенням використання ударних безпілотників поблизу основної бази було зведено окрему інфраструктуру для запуску ударних безпілотників.


