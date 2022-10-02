Політика

Суд в РФ схвалив анексію областей і призначив “вибори в парламенти”

2 Жовтня 2022 15:15
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росія

Конституційний суд РФ схвалив пакет документів про “прийняття” окупованих “ДНР”, “ЛНР”, Херсонської та Запорізької областей до складу Росії, навіть призначили “вибори” в “парламенти” на 2023 рік.

Про це інформує кремлівський ТАСС із посиланням на КС РФ

Згідно з постановою Конституційного суду, “ДНР” і “ЛНР” увійшли до складу Росії в статусі “республік” з російською мовою як державною. Голова Народної ради ЛНР Денис Мірошниченко повідомив, що візьме участь у найближчому засіданні Держдуми щодо ратифікації договору про входження республіки до складу Росії. Запорізька і Херсонська області вважаються “прийнятими” у РФ як окремі суб’єкти зі своїми нинішніми назвами.

Глави Херсонської та Запорізької областей іменуватимуться губернаторами.

Вибори “парламентів” чотирьох окупованих українських областей мають відбутися в один день у вересні 2023 року.


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Думки

Александр КИРШ

Если бы таких в россии было больше, это была бы Россия
Віталій ПОРТНИКОВ

Держите его семеро
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