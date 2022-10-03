Софія виступила проти вступу України до НАТО за прискореною процедурою

Президент Болгарії Румен Радев не підписався під заявою дев’яти європейських лідерів про підтримку членства України в НАТО та засудження російських спроб анексії. Він вважає, що Україна має стати членом Альянсу лише після закінчення війни, передає BNR із посиланням на заяву, поширену прес-службою Радева.

Радев заявив, що Болгарія є частиною декларації саміту НАТО в Бухаресті у 2008 році про майбутнє приєднання України, “але ця декларація була ухвалена в абсолютно інших умовах безпеки”.

“Воєнні дії на території України сьогодні вимагають, щоб її членство в Альянсі обговорювалося у повному складі Північноатлантичної ради й не призводило до ризику прямого залучення у війну країн НАТО”, – заявив президент Болгарії.

Він вважає, що рішення про вступ України до НАТО має ухвалюватися “тільки після вироблення чітких параметрів мирного врегулювання конфлікту між Росією та Україною, які мають бути ухвалені та реалізовані обома державами, які воюють”.