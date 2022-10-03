Політика

Софія виступила проти вступу України до НАТО за прискореною процедурою

3 Жовтня 2022 21:16
65
україна, нато, Болгарія

Президент Болгарії Румен Радев не підписався під заявою дев’яти європейських лідерів про підтримку членства України в НАТО та засудження російських спроб анексії. Він вважає, що Україна має стати членом Альянсу лише після закінчення війни, передає BNR із посиланням на заяву, поширену прес-службою Радева.

Радев заявив, що Болгарія є частиною декларації саміту НАТО в Бухаресті у 2008 році про майбутнє приєднання України, “але ця декларація була ухвалена в абсолютно інших умовах безпеки”.

“Воєнні дії на території України сьогодні вимагають, щоб її членство в Альянсі обговорювалося у повному складі Північноатлантичної ради й не призводило до ризику прямого залучення у війну країн НАТО”, – заявив президент Болгарії.

Він вважає, що рішення про вступ України до НАТО має ухвалюватися “тільки після вироблення чітких параметрів мирного врегулювання конфлікту між Росією та Україною, які мають бути ухвалені та реалізовані обома державами, які воюють”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Если бы таких в россии было больше, это была бы Россия
Віталій ПОРТНИКОВ

Держите его семеро
Арсен АВАКОВ

Впереди непростая зима
Александр КИРШ

Логика: людоед, США и Китай
усі думки
ТОП-новини
3 Жовтня 2022 20:02
104

У Туреччині захисники “Азовсталі” зустрілися з рідними
3 Жовтня 2022 21:25
98

Франція хоче “зробити вартість війни нестерпною для Росії”
3 Жовтня 2022 20:47
69

Україна готова узгоджувати зі США цілі, якщо отримає далекобійні ракети ATACMS
3 Жовтня 2022 20:16
238

Ілон Маск запропонував віддати Крим росіянам
3 Жовтня 2022 19:50
81

Спецпризначенці звільнили на Херсонщині ще один населений пункт, але не кажуть який
Останні новини
усі новини