Суспільство

У Міноборони Румунії спростували чутки про падіння російського дрона в прикордонні

3 Серпня 2023 20:17
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румунія

Фахівці Військово-повітряних сил Румунії оглянули комуну Чаталкіой, де нібито впали російські дрони. Жодних уламків там не знайшли.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Румунії.

У відомстві зазначили, що перевірили повідомлення від представників комуни Чаталкіой про можливе падіння на території Румунії частин російського дрону-камікадзе під час атаки на український порт в Ізмаїлі.

“Безпілотники, використані Російською Федерацією у незаконних та невиправданих атаках, жодного разу не перетинали повітряний простір Румунії”, – уточнюють у Міноборони.

При цьому додали, що Міністерство оборони посилило заходи безпеки і постійно контролює сухопутний, морський і повітряний простір і співпрацює з НАТО в цьому питанні.


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