Російський дрон впав на території Румунії, – ЗМІ

Російські дрони під час атаки на Ізмаїл, що відбулась в середу, 2 серпня, залетіли на територію Румунії. Жителі повідомляють про падіння одного з дронів в лісі.

Про це повідомляє Digi24.

Мер комуни Чаталкіой у Тулчі Тудор Чернега розповів про жахливі моменти, які пережили місцеві жителі в середу вранці після атаки безпілотників на порт Ізмаїл.

За його словами, місцеві жителі повідомляли, що безпілотники пролетіли над їхніми будинками, а один з них упав у лісі. Мер повідомив, що пошуки були розпочаті, але залишків дрона не знайшли.

“Місцеві жителі підтверджують, що безпілотники пролітали по прямій лінії над будинками в Четалкіоі. Страх дуже великий. Збитого дрона не виявлено. Є свідчення деяких місцевих жителів, моряків, що в лісі впав дрон. Шукали, але нічого не знайшли. У тій гущавині тобі навіть дороги немає”, – розповів мер.

За його словами, те, що дрони пролітали над будинками, тільки підтверджує, що дрони летіли з кількох напрямків, щоб заплутати протиповітряну оборону.

“Коли дійшли чутки, що дрон впав на нашу територію, була паніка, бо точність у них не висока. Люди були налякані, вибиті вікна, тому що через болотисту місцевість ударна хвиля поширювалася дуже сильно, створюючи враження землетрусу. Коли було видно, що стріляють кулемети, паніка була дуже велика”, – зауважив Чернега.

На сьогодні, за словами мера, все нормалізується. Він зауважив, що так близько таких проблем ніколи не було.

“Ракети були, але не так близько”, – сказав мер.

Міністерство оборони Румунії також відреагувало на атаку Росії біля кордону з Румунією. За даними міністерства, “на цей час немає можливості прямої військової загрози національній території або територіальним водам Румунії”.

2 серпня вночі російські окупанти вкотре атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе “Шахед”. Під їхнім ударом, зокрема, був південь Одеської області.