Суспільство

У Харківській області призначили нового начальника військкомату

21 Липня 2023 14:51
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армія, мобілізація

Замість полковника Володимира Арапа начальником Харківського ОТЦК та СП став полковник Віктор Павлюк. Володимир Арап очолюватиме Луганський обласний центр комплектування та соцпідтримки.

Про це повідомили 21 липня на Facebook-сторінці центру.

“Наказом Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України, полковник Віктор Миколайович Павлюк призначений на посаду начальника Харківського ОТЦК та СП, який до цього обіймав посаду начальника Донецького ОТЦК та СП, полковник Володимир Арап призначений на посаду начальника Луганського ОТЦК та СП”, — йдеться у повідомленні.


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