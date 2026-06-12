Схеми на захисті для ЗСУ на 1,84 млрд грн: підозри отримали ексчиновник Міноборони та львівські бізнесмени

Двом львівським бізнесменам та колишньому посадовцю Міністерства оборони України повідомили про підозру у справі щодо ймовірного впливу на укладення та виконання оборонних контрактів на понад 1,84 млрд грн. Підприємці надавали неправомірну вигоду за сприяння у погодженні та авансуванні договорів для підконтрольних компаній.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Імен правоохоронці не називають, але з обставин справи випливає, що йдеться про львівських підприємців Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

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За даними слідства, підприємці, які контролювали низку компаній-постачальників для потреб ЗСУ, передавали експосадовцю Міноборони неправомірну вигоду за вплив на службових осіб міністерства. Йшлося про допомогу в погодженні, укладенні, авансуванні та виконанні контрактів.

Зафіксовано два епізоди надання неправомірної вигоди: перекази коштів на банківські картки пов’язаних осіб на 150 тис. грн, а також оплату проживання, харчування та відпочинку в санаторії на понад 290 тис. грн. Загальна сума, за оцінкою правоохоронців, перевищила 441 тис. грн.

Матеріали провадження містять листування між підозрюваними, де, за даними слідства, обговорювали перекази коштів, погодження документів, підписання договорів і авансування контрактів.

Слідство стверджує, що винагороду надавали за сприяння у прийнятті рішень щодо щонайменше п’яти договорів Міноборони з підконтрольними підприємствами. Загальна вартість цих контрактів перевищує 1,84 млрд грн. Вони передбачали постачання бронежилетів, шоломів, зимового одягу та спорядження для потреб оборони. За цими договорами підприємства отримали понад 1 млрд грн авансів та оплат.

Львівським бізнесменам інкримінують надання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішень службовими особами, а колишньому посадовцю Міноборони — одержання такої вигоди.

В ОГП нагадали, що січня 2024 року бізнесмени перебувають під вартою в межах іншого кримінального провадження щодо заволодіння понад 1 млрд грн під час постачання неякісної продукції для потреб ЗСУ. Один із них також обвинувачується у наданні неправомірної вигоди посадовцю ДБР.