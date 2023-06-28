Мовний омбудсман виступив проти перейменування міст та селищ

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до міністра освіти й науки Оксена Лісового з проханням скасувати рішення Національної комісії зі стандартів державної мови про перейменування низки населених пунктів, зокрема, Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена.

Уповноважений закликає Міністра доручити Національній комісії зі стандартів державної мови в найкоротший термін ухвалити нове рішення, яке повністю відповідатиме пункту 11 статті 8 Закону України “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії”.

За словами Креміня, нинішньою рекомендацією Нацкомісія вийшла за межі визначених законом повноважень і її пропозиція не містить чітких рекомендацій щодо перейменування населених пунктів у більшості випадків.

“Аналіз назв населених пунктів, запропонованих до приведення у відповідність до стандартів державної мови, засвідчив як вихід Національної комісії зі стандартів державної мови за межі визначених Законом повноважень, так і відсутність передбачених Законом чітких рекомендацій щодо їх перейменування у більшості випадків”, – йдеться у листі Уповноваженого на очільника МОН.

За словами Уповноваженого, перелік Нацкомісії містить велику кількість назв населених пунктів, які відповідають стандартам державної мови, а саме: Запоріжжя, Перемога, Зоряне, Мирне, Травневе, Маяк, Молодіжне, Об’єднане тощо.

Крім того, Кремінь наголосив, що у більшості рекомендацій не пропонується правильний варіант назви, а міститься дивне формулювання “обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку”, що не відповідає вимогам закону.

Як повідомлялось, Національна комісія зі стандартів державної мови, центральний орган виконавчої влади, рекомендував розглянути перейменування міста Запоріжжя. Там зазначили, що назва може не відповідати стандартам.

Також Національна комісія рекомендує змінити чи обґрунтувати доцільність збереження поточної назви 122 населених пунктів Харківської області