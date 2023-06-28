На Харківщині нацкомісія рекомендує перейменувати два великих міста

Національна комісія рекомендує змінити чи обґрунтувати доцільність збереження поточної назви 122 населених пунктів Харківської області, які не відповідають стандартам державної мови.

Про це йдеться у рішенні Національної комісії зі стандартів державної мови.

Серед населених пунктів, назви яких підлягають перейменуванню, два великих міста – Первомайський та Красноград.

Обидва топоніми, на думку фахівців належить до назв, “які можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватися російської імперської політики (російської колоніальної політики)”.

Серед інших великих населених пунктів, які рекомендовані до перейменування – смт Краснокутськ.

З повним переліком назв, запропонованих до перейменування можна ознайомитися в документі.