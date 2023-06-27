Чиновники з мовної Нацкомісії хочуть перейменувати Запоріжжя

Національна комісія зі стандартів державної мови, яка є центральним органом виконавчої влади, рекомендує розглянути перейменування міста Запоріжжя, зазначаючи, що назва може не відповідати стандартам.

Відомо, що фахівці-філологи та історики закладів вищої освіти з усіх регіонів України склали перелік з 1400 міст та сіл, які рекомендується перейменувати на виконання закону “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”.

Запоріжжя входить до переліку назви сіл, селищ, міст області, які “можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватися російської імперської політики”.

Комісія рекомендує обґрунтувати “доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву”.

Чиновники ніяк не пояснили, чому Запоріжжя відповідає або не відповідає новому законодавству.

Тепер у місцевої влади є 6 місяців, аби довести про доцільність обласного центру або запропонувати свою назву. Якщо вони цього не зроблять, парламент змінюватиме назву міста за рішенням цієї комісії.

Водночас щоб перейменувати Запорізьку область, потрібно вносити зміни до Конституції, для якого має бути підтримка парламенту понад 300 голосів. В Україні вже є прецеденти, коли змінювали обласний центр, залишивши назву регіону – Дніпро та Дніпропетровська область, Кропивницький та Кіровоградська область.

Згідно з законом “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії”, висновок Нацкомісії зі стандартів державної мови щодо відповідності пропозицій стандартам державної мови є обов’язковим для врахування при прийнятті рішень про перейменування відповідного географічного об’єкта.

Національну комісію очолює Володимир Мозгунов.

Назва “Запоріжжя” походить від порогів у нижній течії Дніпра. Землі, що знаходилися на південь від дніпровського острова Хортиця, “за порогами”, отримали назву “запорізьких”, а край – “Запоріжжя”. Етимологія назви регіону вказує на північноукраїнське походження.

До 15 березня 1921 року місто називалося Олександрівськ через назву Олександрівської фортеці, закладеної в 1770 році. Однозначної думки, на честь кого було названо фортецю немає. Називаються імена генерал-фельдмаршала Олександра Голіцина чи князя Олександра Вяземського. 15 березня 1921 року Запорізьким губернським виконавчим комітетом видано наказ про перейменування міста Олександрівськ на Запоріжжя. Нова назва і раніше була відома серед населення та враховувала історичні традиції краю — міста за порогами, до спорудження 1932 року греблі Дніпровської ГЕС у місці, де закінчувалися численні Дніпровські пороги, що перешкоджали судноплавству.