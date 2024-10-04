СБУ затримала організаторів “схем для ухилянтів” у різних регіонах

Служба безпеки нейтралізувала масштабне злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на схемах для ухилянтів.

У Київській та Харківській областях затримано 14 зловмисників, причетних до оборудок, повідомляє пресслужба СБУ.

Під час обшуків вилучено понад 1 тис. меддовідок та бланків військово-облікових документів, які призначалися для чоловіків, що намагалися уникнути військової служби.

Крім того вилучено 250 підроблених печаток і штампів, а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке заробило на ухилянтах понад 40 млн гривень / Фото: СБУ

“Фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі фальшивих документів військово-лікарських комісій. Для цього учасники злочинної групи облаштували у власних оселях підпільні типографії, де виготовляли підроблені довідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров’я”, – йдеться у повідомленні.

Вартість таких “послуг” становила від 8 до 12 тис. американських доларів з клієнта. За даними СБУ, таким чином фігуранти “заробили” понад 40 млн грн.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.