Кримінал

СБУ затримала організаторів “схем для ухилянтів” у різних регіонах
4 Жовтня 2024 11:15
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Служба безпеки нейтралізувала масштабне злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на схемах для ухилянтів.

У Київській та Харківській областях затримано 14 зловмисників, причетних до оборудок, повідомляє пресслужба СБУ.

Під час обшуків вилучено понад 1 тис. меддовідок та бланків військово-облікових документів, які призначалися для чоловіків, що намагалися уникнути військової служби.

Крім того вилучено 250 підроблених печаток і штампів, а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке заробило на ухилянтах понад 40 млн гривень / Фото: СБУ

“Фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі фальшивих документів військово-лікарських комісій. Для цього учасники злочинної групи облаштували у власних оселях підпільні типографії, де виготовляли підроблені довідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров’я”, – йдеться у повідомленні.

Вартість таких “послуг” становила від 8 до 12 тис. американських доларів з клієнта. За даними СБУ, таким чином фігуранти “заробили” понад 40 млн грн.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.


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