Суспільство

Росіяни здійснили ракетну атаку по Одесі: є влучання

21 Липня 2023 09:16
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одеса, обстріл

Вночі проти п’ятниці, 21 липня, російська армія четвертий раз за тиждень атакувала Одещину. Цього разу окупанти вдарили по регіону крилатими ракетами типу “Калібр» з акваторії Чорного моря. Є влучання на території області.

Про деталі ракетної атаки на Одеську область розповів речник ОК “Південь” Владислав Назаров. 

“Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямовував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. Після трьох ночей поспіль потужного ракетно-дронового терору портової інфраструктури, переключився на аграрні підприємства регіону”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дві російські ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. На місці “прильоту” виникла пожежа. Назаров наголошує, що вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. 

Тоді ще одна ракета поцілила в те саме підприємство. Внаслідок влучання пошкоджено сільськогосподарську та рятувальну техніку. Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідовано. Відомо, що двоє співробітників підприємства отримали поранення.


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