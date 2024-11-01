Суспільство

Росіяни втратили бомбардувальник Су-34
1 Листопада 2024 13:26

Повітряно-космічні сили РФ втратили винищувач-бомбардувальник Су-34 разом з екіпажем.

Про це у п’ятницю, 1 листопада, заявив російський пропагандист Ілля Туманов, який адмініструє тематичний авіаційний канал Fighterbomber.

Ці літаки окупанти активно застосовують для ударів по Україні.

Про втрату Су-34 разом з екіпажем повідомляють і в інших російських пропагандистських телеграм-каналах.

Що стало причиною втрати літака країни-агресорки і де це сталося, наразі невідомо.

Винищувач-бомбардувальник Су-34 ПКС РФ

Як пише Мілітарний, якщо вірити, що росіяни опублікували справжнє фото Су-34, який був втрачений, то на ньому видно, що він був пофарбований у чорний колір. Такі літаки раніше базувалися на військових аеродромах у Воронежі та у Морозовську Ростовської області.


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