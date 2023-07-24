Суспільство

Росіяни вдарили по Костянтинівці: загинула дитина

24 Липня 2023 21:35
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обстріл, донецька область

Російські військові обстріляли касетними боєприпасами місто Констянтинівку Донецької області – загинула дитина, ще щонайменше шестеро цивільних поранені.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

Близько 19:00 росіяни відкрили вогонь по місцевій водоймі, на березі якої відпочивали люди. Обстріл вівся касетними боєприпасами з РСЗВ “Смерч”.

“Щонайменше семеро цивільних зазнали поранень в результаті обстрілу Костянтинівки.

Серед поранених – четверо дітей: 5-ти, 11-ти та 12-річні дівчатка і 11-річний хлопчик. Одна дитина у важкому стані”.

Пізніше Кириленко повідомив, що важко поранену дитину врятувати не вдалося.


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