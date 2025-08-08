        Кримінал

        Росіяни створили базу даних українських дітей для усиновлення. Дитину можна вибрати за кольором очей і волосся

        Федір Олексієв
        8 Серпня 2025 13:15
        На сайті так званого міністерства освіти і науки ЛНР з’явилася база даних українських дітей-сиріт для їх усиновлення.

        На неї звернув увагу глава організації Save Ukraine Микола Кулеба.

        У базі містяться дані про 294 дітей віком до 17 років: опубліковані їхні імена та фотографії, описані характери та захоплення. Дітей можна відібрати за статтю, віком, кольором очей і волосся, а ще за наявністю братів і сестер.

        “Те, як вони описують наших українських дітей, не відрізняється від каталогу рабів. Це справжня торгівля дітьми у XXI столітті, яку світ має негайно зупинити”, — прокоментував Кулеба.

        За його словами, більшість дітей у базі народилися до окупації Луганщини і мали українське громадянство, батьків деяких вбили саме окупанти, іншим просто зробили російські документи, щоб легалізувати викрадення.

        Скриншоти бази даних українських дітей

