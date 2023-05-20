Суспільство

Росіяни проводять “перепис” населення на Херсонщині, примушуючи до паспортизації

20 Травня 2023 11:53
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окупанти, херсонська область

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення в Каховці тимчасово зайнятої території Херсонської області.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Щоб пришвидшити цей процес загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою мобілізацією та відчуженням майна. Зокрема, окупанти здійснюють поквартирні та побудинкові обходи.

Проводять перепис населення та здійснюють психологічний тиск, примушуючи до паспортизації. Також ворог погрожує українським громадянам, які відмовились від отримання російського паспорта, примусовим виселенням із власних осель та відключенням від електроенергії.

За повідомленням Херсонської ОДА минулу добу противник здійснив – 53 обстріли, випустивши 311 снарядів з важкої артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (11 снарядів). Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю автозаправної станції у Бериславському районі.


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