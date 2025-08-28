Росія запустила по Україні понад 20 ракет та майже 600 БпЛА

У ніч на 28 серпня, починаючи з 19:30 27 серпня, військові РФ завдали масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, а також ракет повітряного та наземного базування.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Для чергової атаки на Україну росіяни застосували 629 засобів повітряного нападу:

598 ударних БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське (ТОТ Криму);

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал” із повітряного простору Липецької та Воронезької області;

9 балістичних ракет “Іскандер-М/KN-23” із Брянської та Воронезької областей;

20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей:

563 БпЛА Shahed і дрони-імітатори різних типів;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”;

7 балістичних ракет “Іскандер-М/KN-23”;

18 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих повітряних цілей та уламків на 26 локаціях.