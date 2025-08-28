        Суспільство

        Росія запустила по Україні понад 20 ракет та майже 600 БпЛА

        Галина Шподарева
        28 Серпня 2025 10:02
        читать на русском →
        Запуск ракет / Фото ілюстративне: Міноборони РФ
        Запуск ракет / Фото ілюстративне: Міноборони РФ

        У ніч на 28 серпня, починаючи з 19:30 27 серпня, військові РФ завдали масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, а також ракет повітряного та наземного базування.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Реклама
        Реклама

        Для чергової атаки на Україну росіяни застосували 629 засобів повітряного нападу:

        • 598 ударних БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське (ТОТ Криму);
        • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал” із повітряного простору Липецької та Воронезької області;
        • 9 балістичних ракет “Іскандер-М/KN-23” із Брянської та Воронезької областей;
        • 20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області.

        Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей:

        • 563 БпЛА Shahed і дрони-імітатори різних типів;
        • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”;
        • 7 балістичних ракет “Іскандер-М/KN-23”;
        • 18 крилатих ракет Х-101.

        Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих повітряних цілей та уламків на 26 локаціях.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини