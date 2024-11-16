Політика

Росія обмежить тимчасове перебування українців у РФ
16 Листопада 2024 18:27
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біженці, росія
Ілюстративне фото / Фото Reuters

МВС РФ запропонувало обмежити термін тимчасового перебування громадян України в Росії та їхнє право на роботу без спеціального дозволу. Відповідний документ опубліковано на порталі проектів нормативних правових актів.

«Більшість громадян України, тривалий час перебуваючи в Росії, досі свого правового становища не врегулювали, що свідчить про їхнє небажання мати стійкий правовий зв’язок із Росією, відсутність у них зацікавленості в легальному перебуванні на її території, що створює загрозу національній і громадській безпеці», – ідеться в пояснювальній записці до документа.

Відомство пропонує зобов’язати українців, які перебувають у РФ, отримувати для подальшого перебування документи, зокрема, дозвіл на тимчасове проживання, а для права на роботу – патент у територіальних органах МВС.

У разі якщо пропозицію МВС буде ухвалено, отримати документи громадяни України повинні будуть до 31 березня 2025 року.

Наразі громадяни України можуть безстроково перебувати в Росії за умови дактилоскопії та медобстеження і працювати без обмежень. Відповідний указ Путін підписав у серпні 2022 року.


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