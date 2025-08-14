        Суспільство

        Росія атакувала Україну 45 БпЛА та двома ракетами

        Галина Шподарева
        14 Серпня 2025 09:23
        читать на русском →
        Запуск ракет С-300 / Фото ілюстративне: РосЗМІ
        У ніч на 14 серпня, починаючи з 21:00 13 серпня, армія РФ атакувала Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/400, які запустила з Курської області. Також для ударів окупанти застосували 45 ударних БпЛА Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, ракетами — Сумщину.

        Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 24 ворожі БпЛА Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

        Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 12 локаціях.


