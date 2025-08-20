Рада схвалила зміни до бюджету: видатки зросли на 40 мільярдів гривень

Сьогодні, 20 серпня, Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету, якими видатки збільшили на 40 мільярдів гривень. За рішення проголосували 229 парламентарів.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Роксолана Підласа.

Кошти спрямують на невійськові потреби, зокрема:

25,5 мільярда гривень — на поповнення резервного фонду, з них 8 мільярдів може отримати “Укрзалізниця”;

4,3 мільярда — для Мінцифри на закупівлю дронів і розвиток defence tech;

4,6 мільярда — на харчування школярів молодших класів по всій країні та учнів 5–11 класів у прифронтових регіонах;

3,2 мільярда — на ліки для пацієнтів з онкологією, гепатитами, рідкісними захворюваннями, гемофілією тощо;

1,5 мільярда — на субвенцію місцевим бюджетам для розвитку мережі військових ліцеїв;

1,2 мільярда — на підтримку ветеранів та їхніх родин;

1 мільярд — на житло або реконструкцію приміщень для внутрішньо переміщених осіб.

За словами Роксолани Підласи, додаткові витрати збалансовано коштом скорочення інших невійськових видатків на 36,7 мільярда гривень (переважно обслуговування держборгу) та спрямування частини податку на прибуток банків з бюджету Києва до держбюджету (8 мільярдів).

Ярослав Железняк звернув увагу, що у змінах немає скорочень по лінії уряду, які раніше обіцяла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.