Прикордонники затримали двох чоловіків, які на самокатах хотіли потрапити у Словаччину

На Закарпатті прикордонники Чопського загону затримали двох ужгородців, які на самокатах намагалися незаконно перетнути кордон зі Словаччиною.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Чоловіків віком 34 та 43 роки помітили за допомогою камер відеоспостереження та зупинили за 300 метрів від державного кордону.

Під час перевірки прикордонники встановили, що стосовно обох висунуто обвинувачення за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів.

“Чоловіки зізналися, що мали намір потрапити поза пунктами пропуску до країн ЄС з метою подальшого проживання, працевлаштування та уникнення кримінальної відповідальності. Вони заздалегідь склали маршрут, та, добре знаючи місцевість, вирушили до держкордону”, — йдеться в повідомленні.