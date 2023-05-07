Пригожин і Кадиров планують звинуватити Міноборони РФ у невдачах в Бахмуті – ISW

Ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин і глава Чечні Рамзан Кадиров, ймовірно, мають на меті представити Міноборони Росії та регулярні російські війська як неефективні та встановити умови, щоб звинуватити Міноборони у будь-яких невдачах Росії в районі Бахмута.

Рішення Пригожина передати відповідальність за Бахмут силам товариша-силовика навмисно виключає звичайні російські повітряно-десантні війська (VDV), які вже діють на північному та південному флангах Вагнера навколо Бахмута, розглядаючи битву за Бахмут суто як питання Вагнера, а тепер і Ахмата, пишуть аналітики ISW.

Це рішення відображає постійну недовіру Пригожина до російського військового командування, позицію себе незалежного від російського військового істеблішменту та дозволяє йому зберегти обличчя, якщо війська Вагнера не зможуть захопити Бахмут і уникнути повторення захоплення Соледару, де російське МО приписало собі заслугу. за те, що Пригожин заявляв про успіх Вагнера.

Кадиров, у свою чергу, міг би виграти від позитивного репутаційного ефекту від вступу в таку резонансну операцію за підтримки особистої слави Пригожина. Нещодавно Кадиров зустрівся з кількома високопоставленими російськими посадовцями в Росії, ймовірно, щоб покращити власну репутацію в російських політичних колах.

Перехід від військ Вагнера до військ Ахмата також може створити умови для звинувачення Міноборони Росії в майбутніх невдачах — якщо війська Ахмата зазнають подібних труднощів, як і Вагнера, і не зможуть повністю захопити Бахмут, Пригожин і Кадиров можуть звинуватити Міноборони у нездатності належним чином підтримувати їхні зусилля.

З іншого боку, якщо російське МО завадить силам Ахмата замінити Вагнера (оскільки незрозуміло, чи зможуть Пригожин і Кадиров здійснити цей маневр без будь-якої підтримки російського МО, як вони стверджують), два силовики та їхні союзники, ймовірно, розмахуватимуть гіпотетично, що якби тільки Міноборони Росії підтримало маневр, чеченські сили швидко захопили б Бахмут.