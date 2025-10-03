Протягом тижня митники вилучили 421 iPhone, які намагалися незаконно ввезти в Україну

За тиждень із 19 по 26 вересня митники виявили й вилучили 421 iPhone, які намагалися перемістити в Україну незаконно. Період збігся зі світовим стартом продажів нової 17-ї серії iPhone та очікуванням їх офіційного виходу на український ринок.

Серед вилученого – 76 iPhone 17, 148 iPhone 16, 186 iPhone 14, а також кілька моделей попередніх поколінь – 13 та 15 серій. Найчастіше гаджети намагалися ввезти з країн Європи, зокрема з Польщі, Румунії та Австрії.

Правопорушники перевозили телефони без декларування або намагалися приховати їх у спеціально облаштованих сховищах, щоб уникнути контролю. Такі дії кваліфікуються за статтями 471 та 483 Митного кодексу України, що передбачають штрафи та конфіскацію товару. Наразі всі вилучені смартфони перебувають на складах митниць, а матеріали справ передаються до суду.

Водночас у той самий період з 19 по 26 вересня легально було ввезено 9 584 iPhone різних моделей зі сплатою митних платежів на суму 63,8 млн грн.