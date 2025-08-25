Президент Польщі наклав вето на закон про виплати та медстрахування для українців, — ЗМІ

Президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон про допомогу громадянам України. Зокрема, він виступив проти надання українцям виплат на дітей за програмою “800+” та безоплатного медичного страхування для тих, хто не працює.

Про це повідомляє видання Interia.

Навроцький наголосив, що підтримає альтернативний законопроєкт, де допомога буде доступною лише українцям, які працевлаштувалися у Польщі та наголосив на необхідності “соціальної справедливості”.

“Поляки у власній державі повинні бути щонайменше на рівні з нашими гостями з України. Це принципове питання, тому я не підписав закон у такій редакції”, — сказав він.

Президент також запропонував зміни щодо громадянства: збільшення терміну натуралізації з 3 до 10 років та посилення покарання за незаконний перетин кордону до 5 років ув’язнення.

Окремо Навроцький заявив про необхідність боротьби з “російською пропагандою” та анонсував розділ у своєму законопроєкті під назвою “зупинити бандеризм”.

“Я пропоную, щоб у проєкті закону був пункт “стоп бандеризму”. Додав, що хоче, щоб у кримінальному кодексі бандеризм прирівнювався до німецького нацизму”, — йдеться в публікації.