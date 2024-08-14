Політика

Прем’єр-міністр Японії Кішіда оголосив про відставку
14 Серпня 2024 15:50
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Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Очільник японського уряду Фуміо Кісіда вирішив залишити пост прем’єр-міністра. Про це він оголосив на пресконференції 14 серпня.

Як передає AP, посаду прем’єра в Японії займає представник Ліберально-демократичної партії, бо партія контролює обидві палати парламенту. У вересні, коли спливає трирічний термін прем’єрства Кісіди, нардепи голосуватимуть за нового лідера політсили. Обраний кандидат і очолить уряд.

“Я не братиму участі у майбутніх виборах лідера партії”, – повідомив Кісіда. Але він обіцяє підтримувати свого наступника.

Голова уряду втратив політичні бали через однопартійців, яких підозрюють у хабарництві. У січні десятьом законодавцям та їхнім помічникам висунули звинувачення. Кісіда після корупційного скандалу відсторонив від керівних постів у партії деяких міністрів, розпустив партійні фракції, які фігурують у звинуваченнях, і посилив закон про контроль за політичними фондами. Однак рейтинг довіри як до уряду, так і до нього знизився. Нині політика підтримує менш ніж 20% японських громадян.


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