Прем’єр Ізраїлю звернувся до жителів Гази і закликав їх покинути місто

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав жителів міста Газа покинути його, оскільки найближчим часом Ізраїль почне операцію із захоплення міста.

Про це він заявив у відеозверненні, яке цитує Times of Israel.

За його словами, за останні кілька днів ізраїльська армія знищила в Газі висотні будівлі, які він назвав “осередками терору”. Нетаньягу стверджує, що було знищено 50 таких місць.

“Зараз це тільки прелюдія до основної інтенсивної операції — наземних маневрів наших сил, які в даний момент організовуються і збираються в місті Газа. І тому я, користуючись цією можливістю, кажу жителям Гази, і слухайте мене уважно: вас попередили. Забирайтеся звідти!” — заявив прем’єр Ізраїлю.

На початку серпня військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план, який передбачає, що Армія оборони Ізраїлю встановить контроль над містом Газа. План також передбачає, що одночасно з цим мирним жителям нададуть гуманітарну допомогу “за межами зон бойових дій”. Нетаньягу говорив, що Ізраїль має намір встановити військовий контроль над усім сектором Газа.