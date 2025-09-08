        Політика

        Прем’єр Ізраїлю звернувся до жителів Гази і закликав їх покинути місто

        Федір Олексієв
        8 Вересня 2025 21:17
        Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу / Фото: REUTERS
        Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав жителів міста Газа покинути його, оскільки найближчим часом Ізраїль почне операцію із захоплення міста.

        Про це він заявив у відеозверненні, яке цитує Times of Israel

        За його словами, за останні кілька днів ізраїльська армія знищила в Газі висотні будівлі, які він назвав “осередками терору”. Нетаньягу стверджує, що було знищено 50 таких місць.

        “Зараз це тільки прелюдія до основної інтенсивної операції — наземних маневрів наших сил, які в даний момент організовуються і збираються в місті Газа. І тому я, користуючись цією можливістю, кажу жителям Гази, і слухайте мене уважно: вас попередили. Забирайтеся звідти!” — заявив прем’єр Ізраїлю.

        На початку серпня військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план, який передбачає, що Армія оборони Ізраїлю встановить контроль над містом Газа. План також передбачає, що одночасно з цим мирним жителям нададуть гуманітарну допомогу “за межами зон бойових дій”. Нетаньягу говорив, що Ізраїль має намір встановити військовий контроль над усім сектором Газа.


